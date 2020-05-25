Бойовики взяли в оточення мирних жителів на Донбасі

Як передає Politeka.net, про це повідомили в штабі ООС.

Відомо, що окупанти розмістили артилерійські системи поряд з житловими будинками і звідти вели вогонь по українських позиціях, тим самим прикриваючи себе від вогню у відповідь.

"Своїми діями ворог не тільки створював безпосередню загрозу для місцевих жителів, але і показав, як "вміло" російські найманці вміють ховатися за спинами дітей і жінок", – відзначили в ООС.

За даними розвідки, що бойовики прямо на очах мирних жителів проводили підготовку до ведення вогню.

"На очах переляканих городян загарбники неодноразово здійснювали демонстративне розгортання розрахунків на вогневих позиціях і підготовку до ведення вогню у напрямку Новомосковське. У разі відкриття вогню траєкторія снарядів проходила б над густонаселеними кварталами", – повідомили в ООС.

Крім того, у розвідці стверджують, що жителів північно-західних районів Донецька намір примусово евакуювати, що свідчить про підготовку таких провокацій і є черговим грубим порушенням прав цивільного населення на тимчасово окупованих територіях.

Раніше військовий оглядач Михайло Жирохов пояснив, що активізація бойовиків на Донбасі є лише "інформаційним бульбашкою". За його словами, настання чекати не варто, так як озброєні формування "Л/ДНР" - це тільки "м'ясо", у них немає ні служби мобілізації, ні резервістів.

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