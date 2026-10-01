Подорожчання продуктів у Вінницькій області продовжує набирати обертів: за місяць яйця та цукор у супермаркетах суттєво додали в ціні, і цифри змін вражають покупців.

Подорожчання продуктів у Вінницькій області знову дається взнаки на касі — за даними моніторингу цін порталу «Мінфін», за один місяць базовий продуктовий кошик подорожчав одразу за кількома позиціями, які купують щодня в кожній родині.

Найпомітніше зросли яйця. Курячі яйця «Квочка» категорії С1 (десяток) у серпні коштували в середньому 57,12 гривні, а наприкінці вересня цінник підскочив уже до 81,65 гривні. Тобто за місяць продукт додав майже 43% до ціни.

Цукор, яйця та м'ясо: що саме подорожчало

Цукор кристалічний також не втримався. Якщо в серпні кілограм продавали в середньому за 30,22 гривні, то тепер середня ціна по торгових мережах становить 35,82 гривні. У Novus, Metro та Auchan кілограм цукру коштує близько 34,90 гривні, а в Megamarket — уже 38,50 гривні.

Яйця марки «Ясенсвіт» (С1, десяток) подорожчали з 59,49 гривні в серпні до 84,25 гривні. А упаковка «Ясенсвіт» на 18 штук тепер продається в середньому за 134 гривні — у серпні та сама коробка коштувала 106,95 гривні.

Чому ціни пішли вгору

Зростання цін на яйця та цукор фахівці моніторингу пов'язують із сезонним коливанням попиту та здорожчанням кормів і енергоносіїв, що впливає на собівартість продукції. Суттєвий стрибок саме по яйцю типовий для початку осені, коли прилавки переходять на новий цикл постачання.

Покупцям у Вінницькій області варто зважати, що цінники в мережах відрізняються: найдешевше яйця «Квочка» можна знайти в Novus за 78,99 гривні, тоді як у Auchan той самий десяток обійдеться в 84,30 гривні.

Як заощадити на продуктах

Найпростіший спосіб утримати бюджет — порівнювати ціни між торговими мережами перед покупкою та стежити за акційними пропозиціями, які зазвичай оновлюються на початку тижня. Також дешевші ціни нерідко пропонують на гуртових пакуваннях, особливо коли йдеться про цукор та олію.

Раніше Politeka повідомляла, на скільки зросли ціни на яйця, цукор та м'ясо у Вінницькій області.