Лікар-ветеран АТО Анатолій Шудрак, який у складі комісії зафіксував недолік в 9 млн, був жорстоко побитий

Цю інформацію в Facebook повідомив головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко, передає Politeka.net.

За його словами, зухвалий напад стався прямо перед головним входом в клініку, де працює Анатолій Шудрак.

"Національний інститут раку бачив багато, але ніхто не очікував, що о 8 ранку, коли пацієнти і лікарі входять в клініку, перед головним входом відбувається напад на лікаря, мого заступника по хірургічній частині, доктора медичних наук, заслуженого лікаря України та лауреата Державної премії Анатолія Шудрака, який 2010-15 роках працював головним військовим хірургом Міністерства оборони і майже рік, з самого початку війни, провів у зоні АТО", - повідомив Безносенко у своєму Facebook.

Головний лікар Національного інституту раку також зазначив, що напад ідентично, як напали на нього самого.

"Без слів, удари зі спини, тільки в голову, не виключено з використанням кастета. І замовники ті ж", - додав Безносенко.

Підсумовуючи, головлікар нагадав, що лікар-ветеран АТО Анатолій Шудрак у складі комісії зафіксував в інституті недолік на 9 млн.

Раніше ми розповідали, що на Київщині копи знущалися над молодою жінкою. Як відомо, в лікарні на Київщині надійшла жінка 1994 року народження.

Вона звинуватила правоохоронців у побитті та зґвалтуванні.

За інформацією ДБР, один із силовиків відкрито катував жінку в своєму робочому кабінеті.

"Застосував тортури до жінки, яку викликали у відділення поліції в якості свідка - одягав протигаз, застосовував наручники і здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів згвалтував потерпілу", - інформує прес-служба відомства.

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