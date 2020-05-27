Сили ООС продовжують нести непоправні втрати на Донбасі

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба 28-ї омбр ЗСУ у соцмережі Facebook.

Повідомляється, що трагедія сталася вчора ввечері, 26 травня.

За інформацією військових, 24-річний військовослужбовець 28-ї омбр Віталій Лімборський загинув в результаті кульового поранення в голову.

"З жалем повідомляємо про безповоротну втрату. Вчора, близько 19:45, в результаті попадання в голову ворожої кулі, захищаючи Україну, загинув молодший сержант Віталій Лімборський. Йому було 24 роки", - сказано в повідомленні.

"Те, що я підписав контракт і став молодшим сержантом відкрило нові горизонти в моїй самовдосконаленні - каже Віталій - і рідні пишаються мною, особливо мама, а для молодшого братика Антона, можливо, коли-то буду прикладом для наслідування", - розповідав раніше Віталій Лімборський в інтерв'ю прес-службі оперативного командування "Південь".

Командування підрозділу висловило співчуття рідним загиблого офіцера і пообіцяло помститися російсько-окупаційним військам "Л/ДНР" за побратима.

"Вічна пам'ять загиблим. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Віталія. Ніколи не пробачимо. Помстимося", - резюмували в прес-службі.

Дата офіційної церемонії прощання поки не повідомлялася.

"Світла пам'ять, герої не вмирають", "Вічна тобі пам'ять. Ми тебе ніколи не забудемо. Ти був найкращим", "Гинуть кращі сини України. Вічна пам'ять героям", "Господи, за що гинуть самі молоді?", "Добрий і життєрадісний хлопець...", "Віталій загинув за народ і Україну...", - відреагували українці в коментарях на сумну новину.

Нагадаємо, ЗСУ потужно помстилися бойовикам на передовій.

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