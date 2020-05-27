У ветерана АТО Ігоря Корнієнка, якого вбила компанія підлітків під Києвом, був шанс вижити

Про це повідомляють Надзвичайні новини.

За інформацією журналістів, якщо б компанія підлітків відразу викликала бригаду медиків на місце розправи, Ігор Корнієнко міг би вижити.

За версією слідства, група неповнолітніх у Вишгороді першою напала на старших чоловіків, серед яких був ветеран АТО Ігор Корнієнко і його друг.

"Під час бійки потерпілий дістав з чохла карабін. Він зробив попереджувальний постріл вгору холостим патроном. Після чого карабін був вибитий з рук, і 16-річний хлопець вистрілив у внутрішню частину стегна", - повідомив у коментарі журналістам в. о. голови слідства Вишгородського відділу поліції Богдан Корольчук.

Малолітнього стрілка затримали і відправили під суд. На нього в залі наділи бронежилет, щоб не відбулося самосуду.

"У нього був постріл в пах. І кровотеча, і, напевно, він намагався щось там, але не встиг. Це ж дуже швидко. І помер", - заявила подруга загиблого "Корнія".

Раніше ми розповідали про те, що під Києвом жорстоко вбили 45-річного ветерана АТО Ігоря Корнієнка. Інцидент стався у ніч на 23 травня на центральній вулиці Вишгорода. Між компанією дорослих, де знаходився ветеран Ігор Корнієнко та підлітками спалахнув словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Чоловіки намагалися відлякати компанію, для цього військовий застосував зброю, але вистрілив вгору, після чого неповнолітній вихопив у нього карабін і здійснив фатальний постріл.

Правоохоронцям вдалося затримати банду винуватців. Троє з них виявилися неповнолітніми: від 15 до 17 років. Ще одному було 19 років.

Нагадаємо, життя офіцера трагічно обірвалося, без батька залишилися двоє дітей: "Не розрахував сили".

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