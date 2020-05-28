Зґвалтована й побита поліцейськими 26-річна Неля Погребицьк й досі не оговталася від шоку. Дівчина відмовляється коментувати ситуацію, але односельці пролили світло на те, як вона жила до трагедії

Жертва копів Неля Погребицька, одинока мати з хворою дитиною, живе в селі Стави, що приблизно в 20 хвилинах їзди від Кагарлика. Дівчина в даний час одна виховує 5-річну доньку, пише "КП в Україні".

"Кажуть, що у неї стосунки з чоловіком були проблемні. Дуже багато сварилися. Можливо, на грунті ревнощів. Начебто останнім часом разом не жили. Так-то про неї мало хто щось знає. Проте всі сходяться в одному – якою б вона не була, але її дуже шкода. Жодна жінка не заслуговує випробувати таке, - каже односельчанка Нелі Катерина. – У шкільні роки вона була звичайною дитиною, не проблемною, навпаки, дуже серйозною і відповідальною. Займалася спортом. Не можна сказати, що у них неблагополучна сім'я, це не так. Просто дуже скромно жили. П'яними їх ніхто ніколи не бачив. Неліна дочка теж завжди акуратно одягнена, чиста, доглянута, так само, як і Неля".

За словами двоюрідного брата потерпілої Миколи Погребицького, Неля "неагресивна, спокійна і добродушна дівчина"

"Вона сором'язлива і правильно вихована людина, - так її характеризує брат. - Не так давно, близько року працювала в ресторані. Зараз у її дочки проблеми з ніжками, тому Неля весь час сиділа з нею вдома, доглядала за дитиною".

Адвокат Погребицької Євген Мельниченко заявив про можливі причини нападу. Як відомо, над дівчиною знущалися з семи вечора до четвертої ранку двоє поліцейських: Микола Кузів та Сергій Сулима. Попередньо, перший бив і душив, а другий ґвалтував. За словами адвоката, Кузів раніше домагався від Погребицької інтимної близькості, а отримавши відмову, втілив в життя весь той жах.

"Цей дядько Коля (прізвисько Кузіва, - ред.) раніше домагався потерпілу і говорив їй "даси, коли я скажу, зрозуміла". Далі потерпілу почали бити і ґвалтувати... Вона плакала, просилася. Втрачала свідомість. А її били, душили, ґвалтували неодноразово у чотирьох кабінетах. При цьому поліцейські пили алкоголь, вживали наркотики, і примушували пити потерпілу. Це була помста дяді Колі, що дівчина не пішла на те, щоб добровільно мати відносини з ним", - написав захисник дівчини в соцмережі Фейсбук.

Примітно, що у справі проходить сусід Нелі - батько трьох дітей - який привіз дівчину на своєму "Опелі" у відділення поліції Кагарлика, нібито дати свідчення в якості свідка про пограбування в цій місцевості.

Раніше ми повідомляли, заступник голови МВС Антон Геращенко опублікував фото підозрюваних. Копи перебувають у слідчому ізоляторі, і скоро їх чекає суд.

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