З Києво-Печерської лаври почали вивозити ікони, книги та інші цінні речі

Про це повідомляє видання ХВИЛЯ.

За даними джерел, церкви і бібліотеки святині спорожніли на очах.

"Люди зсередини кажуть, що багато цінностей, дорогих ікон, антикварних книг, старовинного одягу зараз виноситься з Лаври, церкви і бібліотеки спорожніли на очах. Замінюють на копії, або вішають табличку, що забрали на реставрацію", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що всі винесене зі святині ховається по будинках і квартирах тих священиків, які користуються особистою довірою Онуфрія.

"Коли буде відновлено повноцінний трафік, це буде вивозитися в Москву. Розподіляється також золото і готівку", - зазначено в повідомленні.

Більш того, за даними джерел, настоятель Києво-Печерської лаври Владика Павло шукає спосіб перевезти до Москви мощі. Повідомляється, що поки є замовлення на транспортування мощей 10 чоловік.

Є дві версії приходить: в храмі "евакуюють", друга єпископ РПЦ патріарх Кирило, не має можливості приїхати в Київ, захотів "сувеніри".