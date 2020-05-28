З Києво-Печерської лаври почали вивозити ікони, книги та інші цінні речі

Про це повідомляє видання ХВИЛЯ.

За даними джерел, церкви і бібліотеки святині спорожніли на очах.

"Люди зсередини кажуть, що багато цінностей, дорогих ікон, антикварних книг, старовинного одягу зараз виноситься з Лаври, церкви і бібліотеки спорожніли на очах. Замінюють на копії, або вішають табличку, що забрали на реставрацію", - йдеться в повідомленні.

Популярні новини зараз

Грошові перекази і рахунки блокують, з'явилося термінове повідомлення НБУ: що робити українцям

Розповніла переможниця "Холостяка" в одних трусах вразила пікантними кадрами: "Запорука успіху це..."

Нацбанк показав українцям нові гроші, з "папірцями" можна попрощатися: "З 2 червня..."

Новий перерахунок пенсій, кому додадуть, а хто залишиться без грошей: "З 1 липня зросте на..."
Показати ще

Лавра

Також відомо, що всі винесене зі святині ховається по будинках і квартирах тих священиків, які користуються особистою довірою Онуфрія.

"Коли буде відновлено повноцінний трафік, це буде вивозитися в Москву. Розподіляється також золото і готівку", - зазначено в повідомленні.

Більш того, за даними джерел, настоятель Києво-Печерської лаври Владика Павло шукає спосіб перевезти до Москви мощі. Повідомляється, що поки є замовлення на транспортування мощей 10 чоловік.
 
Є дві версії приходить: в храмі "евакуюють", друга   єпископ РПЦ патріарх Кирило, не має можливості приїхати в Київ, захотів "сувеніри".
 
Раніше ми повідомляли, що росіяни вимагали від української влади дозволити доставити в Києво-Печерську лавру гуманітарну допомогу для «братів по вірі», які заразилися китайським вірусом.
 

Цю інформацію підтвердила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денисова. Раніше до неї зверталася її російська колега Тетяна Москалькова з проханням про допомогу з доставкою в Лавру вантажу.

За її словами, мова йде про дві тонни ліків, дезінфікуючих засобах, масках, рукавичках та інших засобах для боротьби з коронавірусом.

Така цинічна вимога викликала шквал обурення серед українців, починаючи від політиків і блогерів і закінчуючи пересічними громадянами. Вони вважають, що якщо влада погодиться на це, то мова піде про здачу національних інтересів і загрозу безпеці держави. Чимало людей впевнені, що гумконвоєм назад відвезуть з Лаври цінності, а також в тому, що це - провокація Кремля.