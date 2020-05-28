З Києво-Печерської лаври почали вивозити ікони, книги та інші цінні речі
Про це повідомляє видання ХВИЛЯ.
За даними джерел, церкви і бібліотеки святині спорожніли на очах.
"Люди зсередини кажуть, що багато цінностей, дорогих ікон, антикварних книг, старовинного одягу зараз виноситься з Лаври, церкви і бібліотеки спорожніли на очах. Замінюють на копії, або вішають табличку, що забрали на реставрацію", - йдеться в повідомленні.
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Також відомо, що всі винесене зі святині ховається по будинках і квартирах тих священиків, які користуються особистою довірою Онуфрія.
"Коли буде відновлено повноцінний трафік, це буде вивозитися в Москву. Розподіляється також золото і готівку", - зазначено в повідомленні.
Цю інформацію підтвердила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денисова. Раніше до неї зверталася її російська колега Тетяна Москалькова з проханням про допомогу з доставкою в Лавру вантажу.
За її словами, мова йде про дві тонни ліків, дезінфікуючих засобах, масках, рукавичках та інших засобах для боротьби з коронавірусом.
Така цинічна вимога викликала шквал обурення серед українців, починаючи від політиків і блогерів і закінчуючи пересічними громадянами. Вони вважають, що якщо влада погодиться на це, то мова піде про здачу національних інтересів і загрозу безпеці держави. Чимало людей впевнені, що гумконвоєм назад відвезуть з Лаври цінності, а також в тому, що це - провокація Кремля.
Нагадаємо, заражений священик закликає українців на літургію.
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