Сили ООС потужно провчили російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" за постійні обстріли

Відповідний відеоролик на Youtube опублікував волонтер і блогер Роман Доник, передає Politeka.net.

За його словами, бійцям ЗСУ прицільним ударом вдалося знищити ворожий важкий міномет, який постійно "кошмарив" наші позиції на передовій.

"Повтор за заявками телеглядачів. Невдалий забіг окупантів на коротку дистанцію. Після істерики тієї сторони. Знищено 120-мм міномет, обстреливающий наші позиції. Мінометний розрахунок намагався втекти від відплати. Не втекли", – йдеться у підписі до опублікованого відеоролика.

Українці миттєво відреагували на публікацію і подякували бійців ЗСУ за успішну роботу на фронті.

"Наїлися і сплять, як кажуть, "На відео начебто видно, як вони втекли? Принаймні двоє, по дорозі", "Ай, молодці хлопці!", "Їхтамнет", "Продовження б у тому ж дусі", "Один звалив таки", - написали вони в коментарях під відеороликом.

Раніше ми розповідали, що підконтрольні Кремлю окупаційні війська "Л/ДНР" понесли серйозні втрати на передовій. За травень 2020 року на Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил українські військові ліквідували 49 терористів.

Посилаючись на дані розвідки ООС боєць ЗСУ "Штірліц" уточнив, що всього за 30 календарних днів ліквідовано 49 осіб. При цьому кількість постраждалих та травмованих майже вдвічі вище. За даними офіцера, їх загальна кількість - 94.

Крім того, в травні українські військові підбили і ліквідували 7 одиниць озброєння і бронетехніки росіян.

Нагадаємо, українці зі своєї кишені заплатять за "Вечірній квартал" і "екстрасенсів" для ОРДЛО.

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