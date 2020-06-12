Українські військові знищили вісьмох окупантів на Донбасі

Про це повідомили в штабі ООС.

За минулу добу військові угрупування бойовиків і військові РФ 16 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих два військовослужбовців Об'єднаних сил були поранені і ще один захисник України отримав бойове травмування.

Українські військовослужбовці жорстко відповіли ворожим підрозділам. За даними розвідки, 11 червня воїни ВСУ знищили 8 російських окупантів і ще не менше 8 поранили.

"Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінського домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї поблизу 11 населених пунктів. Українські вояки на всі обстріл давали жорсткий відповідь і придушували ворожий вогонь наявними засобами", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські збройні формування обстріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів наші опорні пункти недалеко від населеного пункту Луганське. У Верхнеторецком агресор застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи припинили активність противника.

Наголошується, що з нчала доби, 12 червня, втрат серед наших захисників немає.

Українці зраділи такій новини. У мережі захоплюються військовими та бажають нових перемог.

«Героям слава», «Боже, бережи наших героїв», «Вірю в ЗС України! Спасибі», - пишуть в інтернеті.

Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, найманці РФ перетнули лінію розмежування, багато поранених: "Просто перестати стріляти вже не вийде".

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