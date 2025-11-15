Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что, несмотря на террор тыла Украины и угрозы Покровску, истинные успехи рф в том, что она почти 4 года медленно продвигается, теряя много людей, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Считают, что нам осталось жить до 1 февраля, вот BBC выносит в свой заголовок такую фразу. BBC также описывает общую ситуацию и в тылу, и на фронте. Пишет: «Если доживем до 1 апреля, мы выиграем войну». Какая цитата, а? И подзаголовок: «Как Украине пережить еще одну морозную зиму, когда россия усиливает атаки». Это заявление какого-то, правда, безымянного, я так понимаю, украинского чиновника. Если доживем до 1 апреля, мы выиграем войну… Вот у них там на Западе какие-то представления о нас, конечно, мягко говоря, извращенные», – отмечает Михаил Шейтельман.

Начинается все, рассказывает он, с лирики, как отключают свет, лифт не работает, газа нет, аккумуляторные батареи дорогие, дети играют при свечах, страшно ночью идти в укрытие с ребенком во время взрывов, но это даже хорошо, что показывают западным читателям, как тяжемо Украине. А дальше, продолжает эксперт, рассказывается, что новости на передовой не веселые, Покровск может пасть, дипломатические усилия приостановлены, Европа может не дать денег и так далее.

С другой стороны, отмечает он, пишет BBC и очень интересную вещь, что, оказывается, с 2022 года российские войска продвинулись от линии разделения на 40 км ценой сотен тысяч жизней.

«То есть вот это все, что вы рассказываете про великие победы великой россии, второй армии мира, это вы про 40 км? Во Второй мировой войне войска продвигались на 40 км в день, а тут – 40 за 4 года. А давайте-ка посчитаем. То есть российская армия, потеряв миллион и сколько-то, продвинулась на 40 км за 4 года. Это на 10 км в год, это на 800 м в месяц. Делим на 30 дней. Это на 25 м в день. То есть каждый день они доходят от одного столба до следующего. Итак, 4 года. Так это прямо Ахиллес и черепаха, да? Догонит ли Ахиллес черепаху? Если до сюда дочитать, ясно становится, где успехи россиян», – комментирует Михаил Шейтельман.

