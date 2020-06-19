Виявлено тіло раніше зниклого українського спортсмена Олексія Борисенка

Про це 18 червня повідомило японське новинне агентство Sankei.

Як зазначили поліцейські, український спортсмен, "був один і, ймовірно, потрапив у біду".

Борисенко пропав ще в лютому. У березні українське посольство в Японії звернувся в поліцію, і 12 травня тіло зниклого українця знайшли на схилі японської гори Фудзі в префектурі Яманасі. Однак місцева поліція тільки зараз підтвердила, що знайдене тіло - це саме Борисенко.

26 березня пошукова експедиція натрапила на куртку і деякі особисті речі українського атлета.

Олексій Борисенко вирішив самостійно піднятися на гору Фудзіяму орієнтовно 29 лютого. Принаймні, саме в цей день спортсмен, який приїхав в Токіо в кінці лютого, щоб взяти участь в марафонському бігу, але не зміг стартувати через скасування змагань у зв'язку з пандемією, в останній раз виходив на зв'язок.

З тих пір пошукова експедиція вела пошуки Олексія. Щоб отримати хоч якісь результати, знадобився майже місяць.

«За допомогою приладу Recco, пошукова група знайшла речі Олексія. Куртку в яку був вбудований датчик, в куртці були його особисті речі. Подальші пошуки результату не дали. Куртка була знайдена в точці зриву нижче сьомий станції, на висоті близько 2400 метрів. Дуже великий шар снігу і льоду. Ми визначили точніше зону пошуку. Куртка, як додатковий доказ, була передана поліції», - повідомляв у Facebook один Борисенко Кирило Кудінов.

Олексій Борисенко – марафонець і тренер з гірськолижного спорту. У 2019 році представляв Україну на чемпіонаті світу з гірського трейлу в Португалії.

Офіційний сезон підйому на Фудзі - з 1 липня по 27 серпня. В інший час року сходження заборонені за нестійкої погоди, і все закладу і готелю у верхній частині гори закриті.

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