Жертва насильства в поліцейському відділі Кагарлика Неля Погребицька розповіла моторошні деталі злочину

Свій коментар дівчина дала "Українській правді".



За словами постраждалої, першим знущатися з неї прийшов Микола Кузів.

"Як зайшов, витягнув протигаз. Одягає на мене, я мало не задихнулася. Думаю, задушить мене хоче. Але як-то все одно вирвалася. І я не пам'ятаю, чи він мене так вдарив, що ніс розбив, або через протигаз я була", - зазначила дівчина.

Після цього, поліцейський відвів дівчину, щоб та змогла вмитися, але їй довелося витертися рукавом.

"У відділенні були люди і вони всі чули, а деякі і бачили, але ніхто мені не допоміг. Потім я впала, то за волосся мене тягнув, то з ноги, з кулака, синці такі були. Тоді до себе в кабінет повів, наставив пістолет, знову штовхав. І бавився запальничкою", - заявила Неля, продемонструвавши на собі сліди "бавлення".

Після застосування шокера до дівчини Кузів передав її своєму напарникові Сергію Суліму.

"У мене вже сил не було. А потім прийшов Сергій, його не було, і почав ось це "Я тебе розірву, будеш моя сьогодні". Думаю, це буде бити, або що він буде робити. А він мене в 1 або 2 ночі завів його в кабінет, де був диван. Та вже давай до мене "Роздягайся, все", - згадує дівчина.

За словами постраждалої, поліцейські навіть не відреагували на прохання відпустити її до дітей.

"Він давай до мене приставати, на диван і все: будеш все робити, як я тобі скажу. А куди ж було діватися. Микола ще посидів, посидів, а потім уже пішов. В 2 години ночі його не було. Він віддав мені телефон", - зазначила Неля.

Після відходу Кузіва, Неля почала благати його напарника, щоб він її відпустив.

"Сергій в 4 години мене і не хотів відпускати, я ж просила, як могла, і ставала на коліна, і все. Тільки відпустіть мене, бо прийде Миколай і мене знову буде вбивати. То він мене випустив", - згадала Неля.

Раніше ми повідомляли, що адвокат Олена Сотник, яка представляє інтереси Погребицької, розповіла про розвиток справи. За її словами, сторона захисту поки не визначила суму компенсації, яку має намір стягнути з кривдників. На наступному тижні буде висновок експертів, що прояснить ситуацію.

Нагадаємо, 25 травня в місті Кагарлик Київської області було розформовано відділку поліції після інциденту з побиттям та зґвалтуванням затриманої жінки.