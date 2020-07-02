В Державному бюро розслідувань відзвітували по роботі за червень

Попередній місяць видався спекотним на події. Згідно з даними відомства, було затримано 43 людини, включаючи сімох членів банди поліцейських, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ДБР (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Відзначається, що до угруповання входили два керівника одного з відділень поліції.

Крім того, був затриманий прокурор, який шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 100 000 доларів.

Також співробітники ДБР затримали псевдорадника президента, «генерала СБУ» і представника антикорупційної організації, які вимагали у громадянина 1 млн 100 тис гривень за погашення неіснуючого боргу.

330 громадянам ДБР вручило повідомлення про підозру. Найгучнішою справою, безумовно, є підозра народному депутататові, екс-президенту Петру Порошенку, який, будучи гарантом, схилив Голову Служби зовнішньої розвідки України до виконання злочинного наказу.

Підозри виписали й екс-президенту Віктору Януковичу, а також двом колишнім міністрам оборони Дмитру Саламатіну і Павлу Лебедєву - у вчиненні державної зради.

Крім цього, співробітники ДБР викрили двох чиновників квартирно-експлуатаційного управління, які вкрали 11 млн гривень при будівництві казарм у військовому містечку.

Загалом, у червні були направлені до суду обвинувальні акти у відношенні 256 осіб, зазначають у прес-службі відомства. Зокрема, у справі поліцейського за приховування резонансного вбивства в Каховці, яке сталося під час святкування Нового року.

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