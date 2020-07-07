Молодий військовослужбовець пішов з життя, скоївши суїцид поза території військової частини
Як пише Politeka.net, про це інформує прес-служба 95 омбр.
Трагедія сталася позавчора, 5 липня.
За інформацією військовослужбовців, зникнення хлопця 2001 року народження помітили під час вечірньої перевірки. Після його знайшли поза територією військової частини повішеним.
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"За попередньою інформацією, строковик покінчив з життям через нероздільне кохання. Тривають слідчі дії. Командування військової частини висловлює співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Але користувачі Facebook не вірять у таку причину смерті та зазначили, що батьки після подібних інцидентів отримують тіла своїх дітей із синцями та ранами.
Вбита горем мати, у свою чергу, звинувачує у трагедії армію, і запевняє, що її син не міг такого зробити.
"Бог вас накаже за мою дитину бо він цього не міг зробити. Він любив життя і мріяв про майбутнє. Будь проклята ваша Армія яка забирає наших дітей", "Я не вірю в осцю несинітницю, яке не розділене кохання ви про що, просто потрібно замняти правду, яку ніхто і ніколи не визнає! Саша чудова людина, житєрадісний хлопець і він не міг таке вчинити!", "Завжди кажуть:нерозділене кохання. Прям усі такі ранимі Дон Жуани? Щось я більше схиляюсь,нажаль,до психологічного насилля з боку товарищів або командирів", "Цей хлопець з мого села,син моєї приятельки. Чудова сім’я, Сашка був спокійним і добрим юнаком, і ніхто ніколи не повірить в те, що він зміг би повіситись!", "Списують на суїцид, щоб не виплачувати ніяких компенсацій і правда завжди буде правдою, а брехню видають за істину", - пишуть українці у коментарях під дописом.
Нагадаємо, бійці ЗСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.
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