На Закарпатті батько 12 дітей прийшов в лікарню з нежитю і незабаром помер

Як передає Politeka.net, про це повідомила його дружина (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За словами жінки, у всьому винен реаніматолог лікарні.

Все почалося з того, що чоловік прийшов до лікарні зі скаргою на нежить, і вже на наступний день йому стало важко дихати.

За словами жінки померлого, реаніматолог відмовив йому без причини, після того, як чоловік звернувся до нього про допомогу.

"Він сам просив, зі сльозами на очах благав, просив про допомогу, щоб його забрали в реанімацію, але реаніматолог Зейкан йому відмовив без причини... чи Може такий лікар обіймати посаду реаніматолог????? Кожен з нас може опинитися на лікарняному ліжку, а такими лікарями як Зейкан",- повідомила жінка.

Водночас жінка відзначає, що не всі лікарі лікарні "такі, як Зейкан".

"Можу сказати окремо про порядність таких лікарів, яких можна назвати з великою літери, але такі вчинки, які робить Зейкан, перекреслюють порядність цих лікарів!", - зазначила жінка.

Крик душі про байдужість лікаря реаніматолога Зейкан Ю.І....... Хворий Варга І.В. батько 12- ти дітей своїми ногами пішов у лікарню, на другий день вечером йому стало важко дихати ,він сам просив, зі сльозами на очах благав, просив про допомогу,щоб його забрали в реанімацію,але п. реаніматолог Зейкан йому відмовив без причини...Чи може такий лікар займати посаду реаніматолог?????Кожен з нас може опинитися на лікарняному ліжку,а такими лікарями як Зейкан..... нам може бути відмовлено в допомозі.... Р.S. Не всі лікарі виноградівської лікарні такі, як Зейкан.Можу окремо сказати про порядність таких лікарів,яких можна назвати з великої букви.... і багато інших,але такі вчинки які робить Зейкан, перекреслюють порядність цих лікарів!!! Перебуваючи у великому розпачі,у неділю ранком ,зовсім не прийшло у голову зняти відіо, як вів себе п.Зейкан коли син запитав у нього,хай відповість чому не захотів допомогти батькові?????? Він виривав ручку на дверях і тікав,я з сином Віталіком не відпустили втекти і хоть трошки зробили відіо.Друзі,знайомі,а вас у мене дуже багато порядних людей по всьому світі,немогла викласти раніше, бо до сьогодні у великому стресі ,що ми бачили і чули від п.Зейкана,дуже мені боляче,що то все було на очах у дочки Делічки і сина Віталіка і мене тоже,то ж давайте друзі зробимо відомим цього(горе лікаря)......Діти,та жінка дякують,хто старався допомогти хворому,а Бог один все бачив. Gepostet von Лиза Порташ am Donnerstag, 9. Juli 2020

Раніше ми повідомляли, що 18 червня ця ж хвороба забрала життя його старшого брата, 58-річного начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, полковника медичної служби Івана Гайди.

Про смерть лікаря повідомив 1 липня на особистій сторінці у Facebook його син, також медик Ігор Гайда. "Помер мій батько. Нічого сказати. Тільки біль", – написав чоловік.

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