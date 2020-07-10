На Закарпатті батько 12 дітей прийшов в лікарню з нежитю і незабаром помер
Як передає Politeka.net, про це повідомила його дружина (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
За словами жінки, у всьому винен реаніматолог лікарні.
Все почалося з того, що чоловік прийшов до лікарні зі скаргою на нежить, і вже на наступний день йому стало важко дихати.
За словами жінки померлого, реаніматолог відмовив йому без причини, після того, як чоловік звернувся до нього про допомогу.
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"Він сам просив, зі сльозами на очах благав, просив про допомогу, щоб його забрали в реанімацію, але реаніматолог Зейкан йому відмовив без причини... чи Може такий лікар обіймати посаду реаніматолог????? Кожен з нас може опинитися на лікарняному ліжку, а такими лікарями як Зейкан",- повідомила жінка.
Водночас жінка відзначає, що не всі лікарі лікарні "такі, як Зейкан".
"Можу сказати окремо про порядність таких лікарів, яких можна назвати з великою літери, але такі вчинки, які робить Зейкан, перекреслюють порядність цих лікарів!", - зазначила жінка.
Раніше ми повідомляли, що 18 червня ця ж хвороба забрала життя його старшого брата, 58-річного начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, полковника медичної служби Івана Гайди.
Про смерть лікаря повідомив 1 липня на особистій сторінці у Facebook його син, також медик Ігор Гайда. "Помер мій батько. Нічого сказати. Тільки біль", – написав чоловік.
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