Україну шокувала дорожно-транспортна пригода під Києвом, що забрала життя батька, матері і двох дітей, а за життя третьої дитини борються лікарі

Трагедія сталася біля Козина Обухівського району ввечері в неділю, 12 липня, передає Politeka.net з посиланням на правоохоронців і ЗМІ.

Винуватцем аварії став 39-річний Антон Желепа, який за кермом Mercedes ML намагався обігнати червоний Mercedes Sprinter, зачепив цей мікроавтобус і, не впоравшись з керуванням, на великій швидкості вилетів на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Hyundai Tucson.

В останньому їхала багатодітна сім'я. Батько, мати і дівчинка загинули на місці, 10-річний хлопчик помер у лікарні, а його 12-річний брат перебуває у важкому стані.

Чоловік, який спровокував аварію, був нетверезий. Що ще гірше: він уже відсидів три роки за те, що п'яним збив на смерть жінку в 2010 році.

Відео з Желепою опублікував на своїй сторінці в Twitter відомий журналіст Денис Казанський.

«Ця буха мразота за кермом вчора вбила сім'ю з двома дітьми під Києвом. А відсидить років 6-7. Для таких випадків треба, звичайно, посилювати кримінальну відповідальність. За подібні п'яні ДТП з великою кількістю загиблих - років на 15-20 у в'язницю», – написав він.

Ця буха мразота за кермом вчора вбила родину з двома дітьми під Києвом. А відсидить років 6-7. Для подібних випадків треба, звісно, посилювати кримінальну відповідальність. За подібні п'яні ДТП з великою кількістю загиблих - років на 15-20 до в'язниці pic.twitter.com/PH6pJs5Bf7 — Денис Казанський (@den_kazansky) July 13, 2020

Як повідомляє «Київ Оперативний», Mercedes ML, що протаранив Hyundai, належав господарю дачі, у якого працював Желепа. Через 20 хвилин після аварії власник заявив про викрадення позашляховика.

Трагедія викликала величезний резонанс у соцмережах. Люди впевнені, що і цього разу чоловік, який є уродженцем РФ, але має українське громадянство, зможе відбутися невеликим терміном.

«Йому загрожує до 10 років. Але за законом Савченко термін в сізо вважається день за два. Так що поки пройдуть всі експертизи і потягнуть слідство - 2-3 роки тип собі зменшить», «Була сім'я і не стало. А бидло буде жити і ще й жерти за наші податки. Йому швидкої смерті мало», «Він уже сидів за аналогічний злочин. Він рецидивіст», «За кожну летальну жертву (вважати вбивство в ДТП у п'яному вигляді умисним вбивством) мінімум 10 років і термін пропорційний кількості загиблих», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, колишньому раднику Кернеса «полегшили» відповідальність за п'яну їзду: «Доказів не отримували».

Як повідомляла Politeka, адвокат у справі Зайцевої отримала королівський подарунок від Зеленського: що відомо.

Також Politeka писала, що мажор відправив на дно озера авто під Дніпром: витягали всім пляжем, відео.