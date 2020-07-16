Біля будівлі Верховної Ради помітили снайперів

Відео з доказами з'явилося на Телеграм-каналі PavlovskyNews, передає Politeka.net. Журналісти побачили біля будівлі парламенту людей з речами, схожими на снайперські гвинтівки. На відео було зафіксовано момент наради силових відомств.

Автори каналу повідомили, що за інформацією кількох джерел, сьогодні у Верховну Раду прибуде президент України Володимир Зеленський. Візит глави держави відбудеться орієнтовно о 15.00-16.00 годин. Президент приїде до парламенту для участі у заходах, приурочених до дня прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Як повідомляється, снайпери прибули до Верховної Ради для забезпечення охорони президента.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада працює у звичайному режимі. Депутати вже встигли проголосувати за призначення Кирила Шевченка на посаду глави НБУ, а також звільнити з посади голову апарату парламенту В'ячеслава Штучного.

Тим часом під парламентом проходить протест через закон про мову. Під Радою зібралися противники законопроекту авторства "Слуги народу" Максима Бужанського, який може скасувати норму про 80% навчання в школах українською мовою. Варто зазначити, що у порядку денному на 16 липня цього законопроекту немає. Тим не менше, люди не розходяться.

Нагадаємо, що "Слуги народу" екстрено подарували українцям нового главу НБУ: що відомо про Кирила Шевченка і яким тепер буде курс долара.

Як повідомляла Politeka, Раду затягло ядучим червоним димом, з'їхалися пожежники: перші фото і деталі того, що відбувається.

Також Politeka писала, що українців доб'ють новими обмеженнями, у Шмигаля розкрили деталі: "Штрафи до 5100...".