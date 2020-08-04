Російський письменник Захар Прилєпін, який воював в рядах окупантів Донбасу, озвучив неадекватну заяву

Зокрема, він заявив, що Одеса і Харків нібито миттєво можуть перетворитися на подобу терористичних "Л/ДНР" для цього необхідні лише сприятливі умови і підтримка Росії.

Таку заяву він зробив 2019 року під час виступу у Мхаті, запис якого опублікована на його YouTube-каналі, передає Обозреватель.

"Протягом двох годин самі одесити, харків'яни зберуть усіх "правосеків", всіх виродків, самі принесуть їх до адміністрації. І це станеться дуже швидко. І звідки узялися триколори і червоні радянські прапори висітимуть в Україні вже на 90% балконів і вікон. Просто це відбудеться стрімко", – загрозливо висловився письменник-терорист.

Він заявив, що в названих містах нібито є дуже великий потенціал для підтримки окупантів колабораціоністами. Приміром, у Харкові він "нарахував" 300 тисяч сепаратистів.

"Згадайте Харків, де до 300 тисяч людей виходило на антиукраїнські мітинги! Це просто аномальна кількість людей. Вони що, кудись поділися? Люди залякані, їм складно зараз проявлятися. Не треба ніякого партизанського руху, якщо ми туди не рухаємося. У мене жодних претензій до цих людей немає через те, що вони не повстали. Навіщо йти? Не треба. Треба сидіти і чекати своєї години. Збирати ненависть. Потім пригодиться", – самовпевнено резюмував Прилєпін.

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