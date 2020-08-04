На Луганщині чиновник вимагав хабар від пораненого учасника бойових дій на Донбасі Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ. Так, в Службі безпеки України повідомляють, що у Міністерстві ветеранів викрили корупціонера, який вимагав 4,5 тис. доларів і 250 тис. грн за призначення групи інвалідності пораненому українському воїну.

Корупціонером виявився головний спеціаліст Міністерства у справах ветеранів на Луганщині. Він вимагав хабаря від колишнього військовослужбовця ЗСУ, який був поранений під час бойових дій на Донбасі.

Посадовець, який є представником відомства у медико-соціальній експертній комісії регіону, за 4,5 тисячі доларів і 250 тисяч гривень дав згоду на призначення воїну групи інвалідності та на одноразову грошову компенсацію за отримане під час боїв на Донбасі поранення.

В СБУ зазначають, що гроші потерпілий мав передати через довірену особу чиновника. Його затримали у приміщенні медкомісії під час отримання частини хабаря.

"Фігурантам справи вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, посереднику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні СБУ.

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