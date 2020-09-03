3 вересня – останній день, коли ЗСУ мають виконати ультиматум ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна

Як відомо, бойовик заявив, що українською стороною в найближчі дні повинні бути зроблені активні дії з усунення допущених порушень і не пізніше 3 вересня 2020 року повернення позиційного розташування військ і укріплень до стану на 22 липня 2020 рік, передає Politeka.net.

В протилежному випадку він пригрозив видати відповідний наказ для підрозділів "народної міліції" знищити траншеї й укриття українських військ.

Захисники України з відповіддю не змусили себе довго чекати.

«В черговий раз переборщивши зі скломоєм і барбітурою, Пушилін заявив: За весь час припинення вогню ЗСУ і особливо 503 ОБМП зміцнили нові бойові позиції. Він вимагає, щоб до 3 вересня ми кудись там вийшли і надали з цього приводу акт. Якщо ми цього не зробимо, то обіцяє, що почне войнушку, прийде і все поламає. Приходь, ламай, ми чекаємо!» – написали в соцмережі бійці 503 ОБМП.

На перепалку відреагував колишній командир горлівських бойовиків Ігор Безлер, про криваві звірства проти українців якого на Донбасі ходили легенди.

"Уявляю, як всі депутати з Бідевкою на чолі, озброївшись совковими лопатами, за підтримки міністрів ДНР, ідуть руйнувати позиції. І руйнують і руйнують і руйнують. Краще б кульки запускали, клоуни", - написав він у соцмережах.

Нагадаємо, командир бойовиків розповів про бажання розстріляти Гіркіна.

Як повідомляла Politeka, скандал розгорівся у верхівці "ДНР", Пушилін пішов наперекір Басуріну.

Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з "ДНР" Басуріна в ресторані Донецька.