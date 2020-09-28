На Донеччині спалахнула масштабна лісова пожежа

Вогонь розбушувався напередодні ввечері у Василівській Пустоші, яка входить до складу Краматорської міськради. Про подію повідомив мер Краматорська Андрій Панков на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

"Причина загоряння не встановлена, і все більше свідчень про те, що цьому могло послужити недбале поводження з вогнем", – зазначив чиновник.

Він додав, що на гасіння пожежі задіяли чотири машини рятувальників з міста, а також очікується підмога з сусідніх Дружківки та Костянтинівки.

За словами ж місцевих жителів, пожежа сталася набагато раніше, ніж пише міський голова.

"Весь Фейсбук з 11 дня відео з димом закиданий. Спочатку в одному місці дим густий стояв, але сильним вітром до вечора роздуло пожежу. Чому досі не перекопані в'їзди на гори. Ми все літо в диму і страху живемо - ми це жителі Біленької, Пустоші. Поле сьогодні 3й раз за місяць горить, чому цей сухостій не покосили?"– обурюється Вікторія Жирнова.

"Пожежа почалася ще вдень, близько першої години дня!!!! Просто так МНС реагує на виклики!", – підтверджує Ксенія Трофименко.

Місцеві жителі опублікували в соцмережах відео пожеж, а також наслідки розгулу стихії.

Шашлыки удались! Беленькое. Gepostet von Сергей Деркач am Sonntag, 27. September 2020

Як повідомили ДСНС, крім Краматорська, ліс загорівся на Луганщині в селі селі Нижньотепле Станично-Луганського району.

Gepostet von Сергей Деркач am Sonntag, 27. September 2020

Для ліквідації пожежі залучили 38 одиниць техніки та понад сто рятувальників.

Раніше ми розповідали про те, що в Росії горять ліси навколо Воронежа. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем та підпал сухостою.

Нагадаємо, нова напасть чекає українців після сухої осені.

Як писала Politeka, вогонь охопив будинки на Харківщині, десятки сімей залишилися без житла.

Також Politeka писала, що вогонь знищив село, будинки перетворилися на попіл.