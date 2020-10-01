В ОПУ закликали нардепів виділити в 2021-му більше грошей на ДСНС України

Масштабна пожежа в Луганській області станом на ранок 1 жовтня підійшла до лінії розмежування. Крім того, збройні формування Росії на Донбасі, здійснили обстріл лісового масиву. В результаті цього виникло ще одне очаг пожежі в Луганській області.

Загалом кількість жертв вогняної стихії збільшилася до 9 осіб. На ситуацію в краї відреагував президент Володимир Зеленський. Позицію президента передала прес-служба ОПУ.

В ОПУ подякували пожежникам і запропонували нардепам виділити наступного року більше грошей на фінансування ДСНС України.

"Потрібно чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню... Враховуємо також інформацію про провокаційні обстріли, які могли здійснюватися з тимчасово окупованої території нашої держави незаконними збройними формуваннями і могли спричинити принаймні частину з цих пожеж в таких погодних умовах, які є в ці дні на лінії розмежування", – йдеться в повідомленні прес-служби ОПУ.

В Офісі закликали уряди надати допомогу всім постраждалим від пожеж. Це, підкреслили в установі, має бути зроблено без зайвої бюрократії і в достатньому обсязі. Народних депутатів в Кабміні просять під час обговорення та затвердження проекту Державного бюджету України на наступний рік врахувати потребу у збільшенні видатків на сектор оборони та безпеки держави.

"Висловлюємо подяку нашим рятувальникам, військовим та всім, хто залучений до приборкання пожеж на Луганщині та порятунку людей... На жаль, є загиблі і госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Працівники ДСНС займаються порятунком людей. Вважаємо, що представники законодавчої та виконавчої гілок влади повинні працювати спільно і виключно раціонально для того, щоб держава була завжди готова ефективно реагувати на всі можливі ситуації надзвичайного характеру", – заявили в офісі президента.

Нагадаємо про масштабні пожежі в Харківській та Луганській областях.

Як повідомляла Politeka, Донбас у вогні, масштабна пожежа знищує все на своєму шляху: кадри з місця катастрофи.

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