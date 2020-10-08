Пожежі на Луганщині вже повністю ліквідували

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Так, станом на ранок 8 жовтня всі пожежі в природних екосистемах на території Луганської області були ліквідовані. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає понад 20 тисяч гектарів.

За даними МВС, пожежники протягом двох днів - 8 і 9 жовтня - будуть залишатися для чергування на території регіону.

Також правоохоронці розповіли, що під час гасіння пожеж було евакуйовано 150 осіб. Втім, під час масштабних пожеж не обійшлось без жертв. Рятувальники виявили тіла 11 осіб. Відомо, що три людини загинула через отруєння продуктами горіння, ще одна людина – від отриманих опіків, і ще троє особи – внаслідок серцевих нападів. Стосовно ще чотирьох осіб причини загибелі встановлюється. Під час пожеж на Луганщині постраждало 19 осіб, троє з них - рятувальники.

Інформація про знищення й пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури наразі уточнюється місцевими органами влади.

В МВС нагадали, що на Луганщині протягом тижня ліквідували пожежі у природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня.

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