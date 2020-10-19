Що відбувається в "ЛНР"

Під страхом звільнення у "ЛНР" влаштували примусову мобілізацію

Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом примусового залучення окупаційною адміністрацією РФ громадян України до участі в незаконних збройних формуваннях "ЛНР".

Про це повідомили в прес-центрі Офісу генерального прокурора України.

Йдеться про громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Луганської області.

"Встановлено, що окупаційна адміністрація РФ із залученням представників незаконних збройних формувань, змушує місцевих жителів ставати на "військовий облік", приймати присягу на вірність "ЛНР" і отримувати зброю під час військово-польових зборів",- сказано в повідомленні.

Невиконання вимог отримання "мобілізаційного припису" є приводом для відмови у працевлаштуванні, звільнення з роботи, припинення соціальних виплат, виключення з навчальних закладів тощо. Тобто бойовики перейшли до шантажу, а за невиконання наказу жорстоко карають.



Також раніше повідомлялося, що російські терористи "Л/ДНР" розгорнули масштабну мобілізаційну кампанію для поповнення своїх рядів жителями тимчасово окупованих територій Донбасу.

Це пов'язано з тим, що у підрозділах 1 і 2-го Армійських корпусів РФ спостерігається великий некомплект "через низький моральний дух і військову дисципліну". Саме таке формулювання міститься в доповіді російських кураторів для Генштабу ЗС РФ.

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