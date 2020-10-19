Під страхом звільнення у "ЛНР" влаштували примусову мобілізацію
Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом примусового залучення окупаційною адміністрацією РФ громадян України до участі в незаконних збройних формуваннях "ЛНР".
Про це повідомили в прес-центрі Офісу генерального прокурора України.
Йдеться про громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Луганської області.
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"Встановлено, що окупаційна адміністрація РФ із залученням представників незаконних збройних формувань, змушує місцевих жителів ставати на "військовий облік", приймати присягу на вірність "ЛНР" і отримувати зброю під час військово-польових зборів",- сказано в повідомленні.
Невиконання вимог отримання "мобілізаційного припису" є приводом для відмови у працевлаштуванні, звільнення з роботи, припинення соціальних виплат, виключення з навчальних закладів тощо. Тобто бойовики перейшли до шантажу, а за невиконання наказу жорстоко карають.
Також раніше повідомлялося, що російські терористи "Л/ДНР" розгорнули масштабну мобілізаційну кампанію для поповнення своїх рядів жителями тимчасово окупованих територій Донбасу.
Це пов'язано з тим, що у підрозділах 1 і 2-го Армійських корпусів РФ спостерігається великий некомплект "через низький моральний дух і військову дисципліну". Саме таке формулювання міститься в доповіді російських кураторів для Генштабу ЗС РФ.
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