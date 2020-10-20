На території Донбасу бойовики відзначилися новим свавіллям

Зокрема, в прифронтовій зоні в Донецькій області між Горлівкою і Торецьком були демонтовані залізничні колії - від залізничної гілки залишилися тільки шпали

Про це стало відомо завдяки публікація місцевих жителів в мережі Twitter.

До 2014 року по цій залізничній гілці їхав потяг до Києва і до Москви - це була одна з найголовніших доріг. Однак у соцмережах сперечаються, хто ж все-таки розібрав рейки. Одні стверджують, що цей прифронтовий район контролює "ДНР", другі – що він наближений до Майорська, а значить, його контролює ЗСУ.

Однак судячи з геолокації, більше число користувачів схиляється до того, що на фото продемонстрована все-таки непідконтрольна Україні територія. Також обговорюють арочні конструкції, що знаходяться над колишніми шляхами.

Викладаю сенсаційне відео, як ми їхали Горлівкою, де сепари розібрали рельси. Зверніть увагу, які красиві арочні мости pic.twitter.com/Y0xRUFkNFW — Falcon (@falconua) October 17, 2020

"Це урок тим, хто хотів тут Росію. Москві ви не потрібні. Потрібен тільки дармовий металобрухт Донбасу. Хоч би він скоріше закінчився! Нічого буде вивозити, так може тоді і війна закінчиться?", "Аборигени ДНР так радіють про процвітання молодої республіки, що розтягнули і продали металобрухтом цілу залізничну гілку. Видно готуються до переходу на гужовий транспорт", - пишуть горлівчани в коментарях.

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