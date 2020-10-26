На Донбасі в дорожньо-транспортній пригоді загинув ватажок батальйону "Привид" Олексій Марков з позивним "Добрий"

Про загибель одіозного 47-річного бойовика з Москви з посиланням на повідомлення в пабліках "ЛНР" і сепаратистів повідомив блогер Necro Mancer, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в Twitter він опублікував відео з місця ДТП під Луганськом, на якому видно два автомобілі, один з яких в кюветі, а другий – на дорозі, але розбитий в мотлох.

Як пишуть у соцмережах бойовики, в одному з авто і їхав Марков. За їхніми словами, це "величезна втрата".

"Закінчилася епоха. Можна вити, можна стріляти в повітря – нічого це не має вже значення. Пізно. Війна не закінчилася. Просто вийшов час", "Мабуть, найважча втрата з часу загибелі Спеца. "Привид" залишиться, але це буде вже інший батальйон", – зазначають у коментарях.

За словами бойовика Олександра Жучковського, який оспівує бойовика Мозгового у своїй новій книзі, Марков допомагав йому в роботі над матеріалом.

"Шість років комбат жив і працював на межі людських можливостей, а іноді і за цією межею, душу вкладав у справу, в службу. Написати, що з його смертю помер "Привид", – це як сказати, що він ці шість років нічого не робив, взагалі нічого", – філософствує в Фейсбуці бойовик Михайло Полинков.

Про Маркова відомо, що він приїхав на Донбас ще в 2014 році і воював на боці "ЛНР". У серпні минулого року бойовик отримав звання "підполковника".

Нагадаємо, на Донбасі бойовик під час п'янки застрелив товариша по службі з Ростова.

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