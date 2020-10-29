На передовій знову ескалація конфлікту

Бойовики на Донбасі застосували стрілецьку зброю і гранатомети проти бійців ЗСУ

Як повідомила прес-служба штабу ООС в Facebook, терористи на Донбасі, всупереч домовленостям про перемир'я, 28 жовтня чотири рази обстріляли позиції ЗСУ і поранили українського захисника.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані у передмісті Авдіївки, де у вечірній час ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри і гранатомети різних систем.

Також стало відомо, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем і прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського, в результаті чого один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в руку.

"Куля наздогнала захисника України. Воїну надали домедичну допомогу і доставили в лікувальний заклад. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний. Його життю нічого не загрожує", - запевнили в штабі ООС.

За словами воїнів, про зухвалі дії російсько-окупаційних військ негайно повідомили представників ОБСЄ через спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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