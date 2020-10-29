Один з перших ватажків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін попередив про початок нової війни, в яку втягнуть Україну

Зокрема, він передрікає швидку війну між Росією і Туреччиною, при цьому турецьку армію підтримають Україна і Азербайджан. За його даними, бойові зіткнення між Москвою і Анкарою скоро почнуться в Сирії, передає "НСН".

Більш того, на його думку, при такому розкладі Росія програє війну.

Більш того, Росія буде змушена воювати одразу на три фронти: до сирійського буде додано Донбас і Нагірний Карабах, де Росії буде протистояти Азербайджан.

"Ердоган не боїться Кремля, він не вважає Путіна рівним суперником і противником. Він розуміє, що у разі великої війни з Туреччиною Кремлю доведеться воювати ще й з Україною. У разі війни з Туреччиною ми можемо отримати не один, а три фронти: в Донбасі, в Закавказзі з Азербайджаном, навіть якщо там не буде бойових дій, доведеться тримати війська, і в Сирії, причому в Сирії в разі війни з Туреччиною угруповання буде приречене", - зазначити один з перших ватажків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін.

Ігор Стрєлков-Гіркін прямо заявляє, що Україна, Туреччина і Азербайджан складуть єдину коаліцію проти Москви. Більш того, на його думку, при такому розкладі Росія програє війну.

Нагадаємо, Гіркін запропонував Лукашенку "допомогу" і назвав Білорусь частиною Росії.

Як повідомляла Politeka, Гіркін видав інформацію про зачистку на Донбасі.

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