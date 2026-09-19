У Запоріжжі представники омбудсмана перевірили місце тимчасового проживання переселенців і виявили низку порушень: переповнені кімнати, плісняву, протікання даху та недоступність приміщень для маломобільних людей.

Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області знову опинилося в центрі уваги — під час моніторингу місця тимчасового проживання переселенців у Запоріжжі представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини виявили переповнені кімнати, плісняву та інші порушення.

Про результати перевірки повідомили на сайті омбудсмана, а деталі візиту оприлюднило запорізьке видання «МИГ». Моніторингова група оглянула житлові кімнати та приміщення загального користування місця тимчасового проживання, облаштованого на базі приміщення громадської організації «Захист жінок України», а також поспілкувалася з адміністрацією та мешканцями.

Скільки людей живуть в одній кімнаті

Однією з головних проблем стала щільність розміщення людей. У більшості кімнат проживають від 5 до 7 осіб, через що в окремих приміщеннях не дотримується нормативна площа на одне ліжко-місце. Крім того, у деяких кімнатах спільно живуть чоловіки та жінки, а приміщення не обладнані ширмами чи перегородками, які забезпечили б мешканцям необхідний рівень приватності.

Пліснява та протікання даху

У частині житлових кімнат моніторингова група виявила ознаки плісняви на стелі та стінах. За словами мешканців, проблема пов'язана з протіканням даху, тому, крім усунення наслідків зволоження, необхідно вирішити й саму причину потрапляння води до приміщень. Окремо зазначено, що кімната для прийому їжі виявилася захаращеною, через що її використання за призначенням ускладнене.

Санітарний стан і маломобільні мешканці

Представники Уповноваженого звернули увагу й на санітарно-гігієнічний стан місця тимчасового проживання: йдеться про необхідність санітарної обробки приміщень та проведення профілактичних заходів із дезінсекції. Окремою проблемою стали умови проживання людей із труднощами пересування — приміщення для проживання розташовані на п'ятому поверсі будівлі, тож маломобільним особам суттєво складніше самостійно вийти на вулицю.

Є проблеми й із санітарно-гігієнічними приміщеннями: через їхні недостатні розміри маломобільним мешканцям складно ними користуватися. За результатами візиту рекомендовано розглянути можливість облаштування окремого спеціально пристосованого приміщення для людей, які мають труднощі із самостійним пересуванням.

Які порушення мають усунути

За результатами моніторингу відповідальним органам влади та адміністрації місця тимчасового проживання нададуть рекомендації. Серед питань, які потребують вирішення:

забезпечення мешканців належною житловою площею;

створення умов для приватності людей у житлових кімнатах;

приведення приміщень у належний санітарний стан;

усунення причин протікання даху та наслідків зволоження;

проведення дезінсекції та профілактичних санітарних заходів;

створення доступніших умов для маломобільних мешканців.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зазначає, що за результатами моніторингового візиту відповідальним органам та адміністрації місця тимчасового проживання нададуть рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

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