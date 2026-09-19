Подорожчання продуктів у Кіровоградській області триває: обласний офіс статистики оприлюднив свіжі індекси споживчих цін за серпень 2026 року, які показали помітне зростання вартості продовольчого кошика.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області зафіксували у серпні, і ця тенденція підтверджується офіційними даними. Головне управління статистики в регіоні 14 вересня оприлюднило показники споживчих цін за останній літній місяць, які свідчать про стале зростання витрат жителів області на харчування.

Загалом по Україні у серпні інфляція знову прискорилася і сягнула позначки 8,1% у річному вимірі. Найпомітніше до загального показника доклалося саме продовольство, адже продукти харчування традиційно є найбільшою статтею в кошику пересічної родини регіону.

Що найбільше тягне ціни вгору

Для жителів Кіровоградщини найчутливішим у серпні стало зростання у групі базових продуктів — олія, молоко та молочні вироби, яйця, а також свинина та борошняні вироби. Овочева група частково стримувала динаміку завдяки сезонному врожаю, однак цей фактор поступово виснажується з початком осені.

Статистичний офіс регіону регулярно відстежує динаміку цін на кошик із понад 300 позицій товарів та послуг. Свіжий звіт розраховується як до попереднього місяця — липня, так і до грудня попереднього року, що дозволяє бачити накопичений ефект подорожчання за вісім місяців.

Покупці в Кропивницькому та районах області відзначають, що найвідчутнішим стало зростання цін на молочну продукцію та яйця, які входять до щоденного раціону кожної родини. Відповідно, витрати на харчування в домогосподарствах дедалі більше обтяжують сімейні бюджети.

Як рахують інфляцію в регіоні

Індекс споживчих цін, який публікує обласне управління статистики, — це орієнтир для розуміння того, наскільки змінилася вартість стандартного набору товарів і послуг. Він охоплює не лише продовольчу продукцію, а й непродовольчі товари та послуги, проте саме харчовий компонент у Кіровоградській області демонструє найдинамічніше зростання.

Експерти звертають увагу, що висока інфляція товарної групи продуктів прямо корелює із загальною економічною динамікою в країні. Зростання вартості палива, електроенергії та логістики лягає на собівартість харчів, які виробники перекладають на кінцевого споживача у місцевих магазинах.

Для жителів Кіровоградщини практична порада — стежити за моніторинговими цінами на продукти у великих мережах та на ринках, адже сезонність значною мірою визначає динаміку цін на овочі, фрукти та молочну продукцію.

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