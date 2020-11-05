В окупованому Донецьку почали вилучати літературу українською мовою з навчальних закладів

Як передає Politeka.net, про це у соцмережі Twitter повідомив користувач з ніком "hochu domoi V ua".

На опублікованому коментарі одного з жителів непідконтрольного Донецька говориться, що утилізувати планують художню та технічну літературу ВНЗ українською мовою.

Як з'ясувалося, все цього проходить під керівництвом Світлана Савчук, яка в Донецьку займає посаду старшого викладача кафедри Документознавства та бібліотекознавства в Донецькому національному університеті.

Те, що відбувається не залишилося без уваги користувачів мережі:

"Схоже, цивілізація на Донбасі Закінчилася. Буде Кузбас або Комі АРСР", " так. По школах сказали: щоб Україною тут і не пахло!", "А що тут дивного? Вони в усі часи намагалися знищити все українське. Ганялися і вбивали наших кобзарів, письменників, загалом, всю інтелігенцію, всі українські газети та інші видання. Справжні фашисти - це північні сусіди", " було ще раніше. Більшовики вилучали книги, забороняли неугодних письменників. Особисто Надія Костянтинівна списки дозволеного становила", - писали незадоволені користувачі Мережі.

Нагадаємо, російська армія прибула на допомогу бойовикам, тривожні дані з Донбасу.

Як повідомляла Politeka, артилерист ЗСУ пояснив, чому Донбас було б простіше повернути в 2014 році.

Також Politeka писала, що запеклі бої розгорнулися на Донбасі, бойовики вдарили по захисниках України.