В окупованому Донецьку почали вилучати літературу українською мовою з навчальних закладів
Як передає Politeka.net, про це у соцмережі Twitter повідомив користувач з ніком "hochu domoi V ua".
На опублікованому коментарі одного з жителів непідконтрольного Донецька говориться, що утилізувати планують художню та технічну літературу ВНЗ українською мовою.
Як з'ясувалося, все цього проходить під керівництвом Світлана Савчук, яка в Донецьку займає посаду старшого викладача кафедри Документознавства та бібліотекознавства в Донецькому національному університеті.
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Те, що відбувається не залишилося без уваги користувачів мережі:
"Схоже, цивілізація на Донбасі Закінчилася. Буде Кузбас або Комі АРСР", " так. По школах сказали: щоб Україною тут і не пахло!", "А що тут дивного? Вони в усі часи намагалися знищити все українське. Ганялися і вбивали наших кобзарів, письменників, загалом, всю інтелігенцію, всі українські газети та інші видання. Справжні фашисти - це північні сусіди", " було ще раніше. Більшовики вилучали книги, забороняли неугодних письменників. Особисто Надія Костянтинівна списки дозволеного становила", - писали незадоволені користувачі Мережі.
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