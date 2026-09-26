У Тернополі 26 вересня через пошкодження водопроводу тимчасово припинили водопостачання кількох вулиць.

Грошова допомога в Тернопільській області — не єдина тема, що хвилює мешканців цього тижня: 26 вересня у Тернополі кілька вулиць тимчасово залишилися без води через аварію на водопроводі.

Про аварійне припинення водопостачання повідомило видання tenews.org.ua з посиланням на комунальне підприємство «Тернопільводоканал». Пошкодження сталося безпосередньо на водопроводі, тож комунальники вимушено перекрили подачу води, аби усунути витік.

Які вулиці лишилися без води

Станом на ранок 26 вересня без центрального водопостачання залишилися вулиця Євгена Гребінки, вулиця Садова, вулиця Софії Стадникової, а також будинки 40А і 40В.

Ближче до середини дня 26 вересня подачу води обіцяють відновити, якщо ремонтні бригади вкладуться в графік.

Де набрати питну воду

Поки тривають роботи, мешканці можуть скористатися колонками-качалками та бюветами з питною водою. Усі такі точки позначені на інтерактивній карті водоканалу, тож знайти найближчу можна за кілька кліків.

За оновленнями щодо термінів рекомендують стежити на офіційних сторінках КП «Тернопільводоканал», оскільки графік завершення ремонту може зсунутися залежно від складності пошкодження.

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