Грошова допомога в Сумській області доступна переселенцям, евакуйованим і тим, хто повернувся додому, — за оновленою програмою УВКБ ООН виплати сягають 12 300 гривень на особу.

Грошова допомога в Сумській області з квітня 2026 року виплачується за оновленими правилами — УВКБ ООН перейшло від багатоцільової грошової допомоги до підходу «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП).

Як пояснили в УВКБ ООН, тепер право на виплати визначають за поєднанням факторів вразливості та місця проживання, а не лише за формальним статусом переселенця. Допомогу надають на покриття базових потреб — їжу, житло, ліки.

Оскільки Сумська область межує з Росією, частина її громад потрапляє в категорію прифронтових територій (0–50 км від кордону). Для вразливих мешканців цих громад передбачено напрям ГДП 1: 10 800 гривень на особу строком на 6 місяців, причому всю суму можуть виплатити одним платежем.

Евакуйованим — тим, хто покинув домівку через обстріли, небезпеку або офіційний наказ про евакуацію, — призначають ГДП 2. Домогосподарство має зареєструватися протягом 45 днів після виїзду. Розмір допомоги — 12 300 гривень на особу одноразово, строком на 3 місяці.

Стільки ж — 12 300 гривень на особу одноразово на 3 місяці — передбачено за напрямом ГДП 3 для тих, хто постраждав від обстрілів, що спричинили раптове зростання витрат або втрату доходу.

Окрему виплату отримують найбільш вразливі ВПО, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців і мають право на державну допомогу, але не можуть її отримати: 2 000 гривень на місяць за дорослого та 3 000 гривень за дитину чи особу з інвалідністю.

Ті, хто повернувся до постійного місця проживання протягом останніх 12 місяців, безперервно живе там щонайменше 3 місяці та має високий рівень вразливості, можуть розраховувати на 3 600 гривень на місяць протягом 3 місяців — загалом 10 800 гривень одним платежем.

Як зареєструватися та які документи потрібні

Реєстрацію ведуть партнери УВКБ ООН у центрах, що працюють і в Сумській області. Перелік пунктів та онлайн-запис у чергу є на сайті r2p.org.ua. Для реєстрації потрібні: податковий номер, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідка ВПО (за наявності), iBAN гривневого рахунку головного заявника, свідоцтва про народження дітей, документ про опіку (за потреби) та медичний висновок у разі інвалідності.

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