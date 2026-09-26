Початок опалювального сезону 2026 у Дніпрі виходить на фінальний етап — регіон технічно готовий до подачі тепла майже на 90%. Комунальники капітально відремонтували 19 котлів, шість встановили новими та замінили близько 1,5 тисячі кілометрів тепломереж.

Початок опалювального сезону в Дніпропетровській області у 2026 році виходить на фінальний етап — регіон технічно готовий до подачі тепла майже на 90%. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Наше місто».

Комунальні служби продовжують ремонтувати й замінювати котли та теплові мережі, а також готувати до зими підприємства тепло- і водопостачання. Загалом в області замінили або реконструювали майже 1,5 тисячі кілометрів тепломереж.

Окремо фахівці капітально відремонтували 19 котлів і ще шість встановили. До запуску підготували майже тисячу котелень — це основа для стабільного тепла в житлових будинках і соціальних закладах.

В області також реалізують План стійкості: енергетичні об'єкти та підприємства водопостачання обладнують резервними джерелами живлення, блочно-модульними котельнями й когенераційними установками. За вісім місяців у регіоні ввели понад 120 МВт додаткових потужностей альтернативної генерації.

Коли увімкнуть опалення в Дніпрі

Підготовку до опалювального сезону в області розпочали ще в лютому, розповів Олександр Ганжа. Конкретної календарної дати старту немає: за постановою Кабміну №830 опалення вмикають після трьох діб, коли середня добова температура тримається на позначці +8°C або нижче.

Та сама межа діє і для завершення сезону. Тобто початок опалювального сезону 2026 у Дніпрі залежить передусім від погоди: тепло в будинки почне надходити, щойно на вулиці стабільно похолодає.

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