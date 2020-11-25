Причина лісових пожеж в Луганській області полягає не в погодних умовах або обстрілі

Таку думку висловив історик, ведучий, а також співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов на каналі "Політика навиворіт" в YouTube.

Він розповів, які причини загорянь вказували фахівці і чому ж в Луганській області влітку і восени спалахнули лісові пожежі. Снєгирьов підкреслив, що через ці пожежі в нашій країні знищили велику кількість лісових насаджень.

"Це наймасштабніші лісові пожежі за всю історію України, сума збитку досягла 3 мільярдів гривень. Перші лісові пожежі в Луганській області спалахнули 6 липня поточного року. Тоді повідомили про те, що були загоряння на площі 85 гектар", - говорить Дмитро Снєгирьов.

Ведучий згадав, що в той момент голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай говорив про те, що ситуація знаходиться під контролем.

Через 1-2 дні з'ясувалося, що площа загоряння в Луганській області збільшилася до 5 тисяч гектар. За словами експертів, збиток тоді досяг суми в 450 мільйонів гривень.

"Вони сталися або внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань, або це погодні умови. Зима була без снігу, температура влітку фактично критична, загорілася підстилка і пішла пожежа плюс сильний вітер", - згадує слова фахівців Дмитро Снєгирьов.

Він говорить про те, що справжньою причиною був підпал, а деякі люди змогли заробити на вирубці лісів. Снєгирьов каже, що рятувальники не прикладали багато зусиль, а винні люди повинні нести відповідальність.

"Пожежники демонстрували повний непрофесіоналізм в моменті ліквідації цієї стихії. Ми повинні зламати цю практику кругової поруки, коли ніхто не сяде. Справедливість є, за неї просто потрібно боротися", - стверджує ведучий.

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