Медики боролися за життя людей, але марно

На автодорозі Львів-Луцьк вранці 3 грудня автомобіль Audi зштовхнутися з мікроавтобусом Mercedes Sprinter

Аварія сталася приблизно о 6:00 біля села Сабанівка Радехівського району. Про це повідомляє поліція Львівської області на сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте новину до кінця).

Удар був настільки потужним, що капоти машин перетворилися на металобрухт. Від такого удару бус ще полетів на узбіччя і перекинувся.

За попередніми даними правоохоронців, водій Audi, 50-річний місцевий житель, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом. Останнім керував 35-річний житель Рівненщини.

У ДТП водій легковика загинув на місці події. З розбитого буса рятувальники дістали двох постраждалих, 35-річного водія та його 56-річну пасажирку. Їх доставили в лікарню, але через отримані травми їх врятувати не вдалося.

Наразі проводиться досудове розслідування та встановлюються обставини події.

Правоохоронці звернулися до водіїв з нагадуванням бути особливо обережними та уважними, керуючи транспортними засобами в темний час доби. Вони закликають не перевищувати дозволеної і безпечної швидкості руху, акуратно маневрувати і адекватно оцінювати ситуацію на дорозі.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, у страшній ДТП на київській трасі розбилися юні футболісти, кадри трагедії.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.