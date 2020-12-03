На автодорозі Львів-Луцьк вранці 3 грудня автомобіль Audi зштовхнутися з мікроавтобусом Mercedes Sprinter
Аварія сталася приблизно о 6:00 біля села Сабанівка Радехівського району. Про це повідомляє поліція Львівської області на сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте новину до кінця).
Удар був настільки потужним, що капоти машин перетворилися на металобрухт. Від такого удару бус ще полетів на узбіччя і перекинувся.
За попередніми даними правоохоронців, водій Audi, 50-річний місцевий житель, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом. Останнім керував 35-річний житель Рівненщини.
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У ДТП водій легковика загинув на місці події. З розбитого буса рятувальники дістали двох постраждалих, 35-річного водія та його 56-річну пасажирку. Їх доставили в лікарню, але через отримані травми їх врятувати не вдалося.
Наразі проводиться досудове розслідування та встановлюються обставини події.
Правоохоронці звернулися до водіїв з нагадуванням бути особливо обережними та уважними, керуючи транспортними засобами в темний час доби. Вони закликають не перевищувати дозволеної і безпечної швидкості руху, акуратно маневрувати і адекватно оцінювати ситуацію на дорозі.
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