Поїзд №3/4 Дніпро-Головний — Ужгород накопичив понад 11 годин запізнення і прибуде до Закарпаття лише пізно ввечері. В Укрзалізниці пояснили, чому збився графік і коли чекати склад на кінцевих станціях.

Проїзд у поїздах Дніпропетровської області нещодавно подорожчав, а тепер пасажири, які прямують із Дніпра на Закарпаття, зіткнулися з новою незручністю. Поїзд №3/4 Дніпро-Головний — Ужгород накопичив суттєве відставання від графіка: на станції Бердичів його запізнення становило вже 11 годин 3 хвилини.

Як повідомляє видання «Новини Закарпаття» з посиланням на сервіс Укрзалізниці та актуальне табло, якщо поїзду не вдасться скоротити запізнення, орієнтовний час прибуття на станції Закарпаття виглядатиме так: Воловець — о 19:58 замість 08:58, Свалява — о 20:29 замість 09:29, Мукачево — о 20:55 замість 09:55. До кінцевої станції Ужгород склад має прибути о 22:10 замість 11:10.

Змінився і час прибуття до Львова: за поточним прогнозом, поїзд прибуде туди о 16:47 замість 05:47 за розкладом. В Укрзалізниці наголошують, що прогноз може ще змінитися, тож пасажирам радять стежити за оновленнями безпосередньо перед поїздкою.

Причина такого значного відхилення — безпекова ситуація та наслідки російських атак на залізничну інфраструктуру. В компанії пояснюють: затримка розраховується автоматично, тому під час повітряних тривог, евакуацій та об'їздів вона може збільшуватися, а якщо поїзд надолужує час — навпаки, скорочуватися.

Це не поодинокий випадок: на початку вересня в Україні вже фіксували масові затримки поїздів більш ніж на 10 годин. Через ворожі обстріли графіки руху в різних регіонах періодично суттєво збиваються, і пасажирам доводиться планувати поїздки із запасом часу.

Як перевірити актуальний час прибуття

Тим, хто сьогодні вирушає із залізничних станцій Закарпаття або зустрічає рідних, рекомендують перед поїздкою повторно перевірити фактичний час прибуття. Найзручніше зробити це в офіційному сервісі Укрзалізниці «Поїзди, що затримуються» — там інформація про запізнення оновлюється в реальному часі.

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