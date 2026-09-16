Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області після ударів РФ по продовольчих складах турбує покупців — у Дніпрі помітили порожні полиці з цукром, сіллю та крупами.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області після атак на склади став приводом для перевірки супермаркетів. Журналісти видання «Дніпро Оперативний» обійшли кілька мереж у Дніпрі, щоб подивитися, що реально відбувається на полицях, і запитали економічного експерта, чи загрожує країні нестача товарів.

На початку вересня покупці вже помічали зникнення частини товару — макаронів, круп, туалетного паперу, м'ясної продукції, соків, консервів, молочки та заморожених напівфабрикатів. Найбільше від російських ударів, за словами фахівців, страждають саме продовольчі склади у Дніпропетровській області.

Що зараз на полицях супермаркетів Дніпра

У «Ашані» на момент візиту журналістів практично не було курячих яєць, а цукор закінчився повністю — лишилася тільки сіль. Водночас із молочними продуктами, крупами та борошном проблем немає. «Порідшали» і полиці з олією — зокрема, зникла «Олейна».

В одному з супермаркетів АТБ не знайшли цукру та солі, а крупи майже закінчилися. Порожні полиці персонал заповнює водою, енергетиками та іншими товарами. Натомість із молочними продуктами та яйцями тут усе гаразд.

У «Сільпо» молочні продукти, яйця, макарони, олія та туалетний папір присутні в необмеженій кількості, але цукор і сіль відсутні. У «Varus» натомість наявні майже всі товари — зокрема цукор, сіль, макарони, крупи та молочна продукція.

«Дефіциту немає і не буде» — пояснення експерта

Економічний експерт Олег Пендзин наголошує: те, що покупці бачать у магазинах, не є дефіцитом продуктів. На його думку, йдеться про логістичні проблеми, спричинені знищенням великих логістичних центрів ударами РФ.

«Ми минулого року зібрали 64 мільйони тонн зерна. Зараз ще сподівання на 18 мільйонів. Водночас є питання щодо його зберігання, оскільки елеватори вже заповнені», — розповів Пендзин. Він підкреслив, що наявність зерна забезпечує кормову базу для виробництва м'яса та молока, тому дефіциту продуктів в Україні не буде.

«Якщо є зерно — корми, відповідно буде і м'ясо, і молоко. Перший висновок — дефіциту немає і не буде. Другий — логістичні проблеми», — пояснив економіст.

Як українцям реагувати на порожні полиці

Експерт закликав не піддаватися панічним настроям і не скуповувати великі обсяги продуктів. Він наголосив, що панічні закупівлі самі здатні створювати нестачу товарів на полицях, а запаси фруктів, які люди виносять у великих кількостях, не завжди вдається використати до втрати якості.

«В Україні не буде проблем. Голоду в Україні не буде», — запевнив Олег Пендзин. Він додав, що найскладніше з товарами, які потребують дотримання температурного режиму — рибою, м'ясом і молочними продуктами. А ось цукор, сіль та крупи, які не потребують спеціальних умов перевезення, підвезуть швидше: «Не сьогодні-завтра обов'язково підвезуть».

Раніше Politeka повідомляла, чому з полиць супермаркетів зникли товари.