На Миколаївщині отримувачі державної соціальної допомоги можуть змінити реквізити банківського рахунку, не виходячи з дому. У Пенсійному фонді пояснили покроковий алгоритм дій.

Грошова допомога для ВПО в Миколаївській області та інші соціальні виплати можна й надалі отримувати без зайвих походів, навіть якщо змінився банківський рахунок. Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області нагадало, як оновити виплатні реквізити онлайн.

Щоб змінити реквізити банківського рахунку для виплати державної соціальної допомоги, достатньо звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Зробити це можна через вебпортал електронних послуг, і саме такий спосіб займає найменше часу.

Які виплати можна перевести на новий рахунок онлайн

Через вебпортал ПФУ можна змінити реквізити не для всіх, а для окремих видів соціальних допомог. Зокрема йдеться про компенсації, відшкодування та допомоги особам, постраждалим від наслідків аварії на ЧАЕС, виплати людям з інвалідністю внаслідок ушкоджень, спричинених вибухонебезпечними предметами, а також державні соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Окремо в переліку — допомога на догляд за особами з психічними розладами, допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, і одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

Як змінити реквізити: покрокова інструкція

Весь алгоритм складається із шести кроків. Спочатку потрібно зайти на вебпортал Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua), у правому верхньому кутку натиснути кнопку «Вхід» і авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Далі в особистому кабінеті на лівій панелі в розділі «Комунікації з ПФУ» слід обрати опцію «Заяви про призначення окремих державних соціальних допомог». У вікні, що відкриється, серед переліку заяв треба знайти «Заява на зміну виплатних реквізитів ДСД та інших допомог».

Після цього необхідно заповнити онлайн-форму: обрати назву Головного управління Пенсійного фонду, у полі «Тип допомоги» вказати вид виплати, яку ви отримуєте. Також вносяться загальні дані про заявника, інформація про документ, що посвідчує особу, дані про місце реєстрації та проживання.

Окрему увагу варто звернути на номер банківського рахунку — його слід вказувати в міжнародному форматі IBAN, що складається з 29 знаків. Усі поля, позначені зірочкою, є обов'язковими для заповнення.

Документи, що потрібно завантажити

На завершальному етапі скануються та завантажуються паспорт заявника й ідентифікаційний номер. Це робиться через кнопку «Додати файл». Після цього треба надати згоду на передачу та обробку персональних даних і натиснути «Сформувати заяву».

Далі залишається перевірити дані сформованої заяви і підписати її КЕП, натиснувши «Підписати та відправити в ПФУ». Результати опрацювання заяви можна відстежувати у розділі «Мої звернення» в особистому кабінеті. Як повідомляє Головне управління ПФУ в Миколаївській області, саме так виглядає весь процес зміни виплатних реквізитів для державної соціальної допомоги.

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