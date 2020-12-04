У Дніпрі обікрали протитуберкульозний диспансер
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці Дніпропетровського обласного об'єднання "Фтизіатрія".
У коментарях допустили, що злочин могли скоїти колишні пацієнти диспансеру.
"Це гидко, розуміти, що Той, кого ти рятував і лікував, повернувся так нас «віддячити».... нічого, життя вже дуже скоро розставить все по своїх місцях. Його знайдуть. Ми знаємо", - повідомили лікарі.
Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" пішов на зухвалий обман, Могилевська мовчати не стала: "Тепер ясно..."
Кейт Міддлтон вирішила "посунути" Маркл і Гаррі, деталі переполоху в палаці: "Раз і назавжди..."
Рідкісне фото молодої Анджеліни Джолі злили в мережу, як виглядала зірка: "Вона в будь-якому віці..."
Діти Пугачової та Галкіна пропустили день народження доньки Кіркорова, що відомо про конфлікт: "Не спілкуюся з..."
Раніше ми повідомляли, що в Черкасах пацієнти першої міської лікарні після лікування вкрав пристрій для зволоження кисню.
Директор медзакладу Тимофій Тронц обурився такою поведінкою хворих.
"Зас*ранці, які виписалися з госпіталю і вкрали пристрої для зволоження кисню! У них кисню немає! Кисень через них проходить і зволожується для кисневої терапії! Пам'ятайте! Зло рано чи пізно буде покарано!» ,- написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Варто відзначити, що всього в Україні виявили 787 891 випадків захворюваності "китайським" вірусом. З початку пандемії померло 13 195 осіб. За останню добу зафіксували 15 131 новий випадок. Кількість одужали досягла 397 809.
Нагадаємо, небезпечний вірус забрав життя популярного ведучого.
Як повідомляла Politeka, Київ готують до закриття метро, українців вже попередили про нові обмеження.
Також Politeka писала про карантин по максимуму буде введений, оголошена критична цифра для системи охорони здоров'я.