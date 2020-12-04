У Дніпрі обікрали протитуберкульозний диспансер

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці Дніпропетровського обласного об'єднання "Фтизіатрія".

"Обікрали лікарню, в якій лікують тяжкохворих, де рятують пацієнтів, які втратили надію на перемогу над виснажливою хворобою. Грабіжники обікрали лікарів: забрали діагностичну апаратуру, комп'ютерну техніку, особисті речі", - йдеться в повідомленні.

У підсумку співробітники медустанови змушені рятувати хворих за свій рахунок.

"Ми не чекаємо подяки і не пробачимо зраду! Ми йдемо по сліду. Впевнені, що злочинці будуть покарані!",- підсумували співробітники диспансеру.

У коментарях допустили, що злочин могли скоїти колишні пацієнти диспансеру.

"Це гидко, розуміти, що Той, кого ти рятував і лікував, повернувся так нас «віддячити».... нічого, життя вже дуже скоро розставить все по своїх місцях. Його знайдуть. Ми знаємо", - повідомили лікарі.

Раніше ми повідомляли, що в Черкасах пацієнти першої міської лікарні після лікування вкрав пристрій для зволоження кисню.

Директор медзакладу Тимофій Тронц обурився такою поведінкою хворих.

"Зас*ранці, які виписалися з госпіталю і вкрали пристрої для зволоження кисню! У них кисню немає! Кисень через них проходить і зволожується для кисневої терапії! Пам'ятайте! Зло рано чи пізно буде покарано!» ,- написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Варто відзначити, що всього в Україні виявили 787 891 випадків захворюваності "китайським" вірусом. З початку пандемії померло 13 195 осіб. За останню добу зафіксували 15 131 новий випадок. Кількість одужали досягла 397 809.

Нагадаємо, небезпечний вірус забрав життя популярного ведучого.

Як повідомляла Politeka, Київ готують до закриття метро, українців вже попередили про нові обмеження.

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