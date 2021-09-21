У Донецькій області маленькі брат і сестра загинули, закрившись у старовинній скрині.

Про це повідомляє «Обозреватель».

У момент події батьки малюків вдома були відсутні. Вони вирушили на збір врожаю. Діти не змогли самостійно вибратися з пастки. Малюки задихнулися. Батьки не змогли додзвонитися дітям, але додому вирішили не поспішати. Трагедія сталася в одному з будинків села Микільське. Загиблих дітей звали Аня і Міша. Їм було, відповідно, десять і сім років. 20 вересня малюків поховали. А сама трагедія сталася 18 вересня.

Оскільки трагедія сталася в суботу дітям не потрібно було йти в школу, а батьки поїхали так рано, що востаннє бачили їх сплячими. Батьки розповіли, що поговорили з дітьми вранці близько десятої години, дізнавшись, що у малюків все добре. Наступний дзвінок вони зробили через годину, але трубку ні брат, ні сестра не взяли. Батьки ввечері повернулися додому. Вони не змогли виявити дітей вдома. Близько шостої години вечора мати викликала поліцію.

Місцеві жителі і правоохоронці зайнялися пошуком дітей. За вказівкою службового собаки, поліцейські оглянули будинок і знайшли дітей без ознак життя. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Місцеві жителі розповіли, що батьки малюків жили бідно і випивали.

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