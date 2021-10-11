Аварія сталася в понеділок, 11 жовтня, близько 06:40 на 174 км автодороги "Київ – Харків – Довжанський" поблизу села Карпилівка Лубенського району.

У Полтавській області пасажирський автобус потрапив у ДТП і перекинувся. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Автобус, за кермом якого перебував 56-річний чоловік, прямував з Луганщини до столиці. У якийсь момент транспортний засіб з'їхав з проїжджої частини дороги і перекинувся на бік.

В автобусі на момент ДТП перебувало двадцять два пасажири і двоє водіїв. В результаті аварії водієві і десяти пасажирам надають допомогу в лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з'ясовує обставини та причини інциденту.

До всього іншого на місці ДТП вирішувалося питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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