У Дніпрі в готелі Renaissance четверо чоловіків побили власника і постояльця закладу.
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Як стало відомо, днями в приміщення одного з дніпровських готелів увірвалися невідомі. Четверо чоловіків були в медичних масках і балаклавах. Нападники цілеспрямовано пройшли в номер, де в цей момент знаходився 36-річний постоялець. Нападники сильно побили його, в тому числі завдали кілька ударів по голові.
На шум бійки прибіг власник готелю. Але невідомі накинулися і побили 40-річного чоловіка. Під час бійки власник готелю впав і вдарився головою. Після чого нападники вибігли з готелю і зникли.
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Надалі з'ясувалося, що потерпілий постоялець раніше неодноразово здійснював крадіжки з автомобілів, за що притягувався до кримінальної відповідальності. Чи було це причиною нападу-невідомо.
На сьогоднішній день, правоохоронні органи встановлюють всі обставини події.
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