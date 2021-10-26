У Дніпрі в готелі Renaissance четверо чоловіків побили власника і постояльця закладу.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний" .

Як стало відомо, днями в приміщення одного з дніпровських готелів увірвалися невідомі. Четверо чоловіків були в медичних масках і балаклавах. Нападники цілеспрямовано пройшли в номер, де в цей момент знаходився 36-річний постоялець. Нападники сильно побили його, в тому числі завдали кілька ударів по голові.

На шум бійки прибіг власник готелю. Але невідомі накинулися і побили 40-річного чоловіка. Під час бійки власник готелю впав і вдарився головою. Після чого нападники вибігли з готелю і зникли.

Надалі з'ясувалося, що потерпілий постоялець раніше неодноразово здійснював крадіжки з автомобілів, за що притягувався до кримінальної відповідальності. Чи було це причиною нападу-невідомо.

На сьогоднішній день, правоохоронні органи встановлюють всі обставини події.

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