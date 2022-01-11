На Фастівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждали неповнолітні.

Подробиці повідомила прес-служба Фастівського районного управління поліції та опублікувала кадри з місця події.

Згідно з повідомленням, 10 січня, близько 2-ї години ночі у селі Фастівець Фастівського району 35-річний водій автомобіля «Hyundai» не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою.

Внаслідок аварії дві 16-річні пасажирки отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до Фастівської районної лікарні.

Під час медичного огляду встановлено, що водій був п’яний. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним и засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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