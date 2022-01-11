Подробиці повідомила прес-служба Фастівського районного управління поліції та опублікувала кадри з місця події.
Згідно з повідомленням, 10 січня, близько 2-ї години ночі у селі Фастівець Фастівського району 35-річний водій автомобіля «Hyundai» не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою.
Внаслідок аварії дві 16-річні пасажирки отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до Фастівської районної лікарні.
Під час медичного огляду встановлено, що водій був п’яний. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового тримання.
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним и засобами) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.
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