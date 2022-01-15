Під час сходження на найвищу гору України – Говерлу загинула туристка, ще двоє - чоловік і жінка отримали травми.

Як пише Politeka.net, про трагічний інцидент, який трапився в суботу, 15 січня, повідомили в прес-службі ДСНС.

За даними рятувальників, загибла туристка-57-річна жінка. 35- річного чоловіка з травмою ноги транспортували в спортбазу "Заросляк" і передали медикам. Іншу травмовану 33-річну жінку виявили та супроводжують її з гори.

У ДСНС зазначили, що всі вони жителі міста Южне Одеської області.

До загиблої туристки направили працівників Нацполіції для проведення слідчих дій.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 28 осіб та 5 одиниць техніки.

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