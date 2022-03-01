Про це, як пише Politeka.net, у новому зведенні інформує Генеральний штаб ЗСУ
Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:
В особовому складі-5710 осіб, полонених-200.
Знищено та пошкоджено літаки-29 од,
вертольотів-29 од,
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танків ‒ 198,
ББМ-846,
артилерійських систем-77,
засоби ППО-7,
РСЗВ-24,
цистерн з ПММ-60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня-3,
катери-2 одиниці,
автомобільної техніки-305.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій " - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 1 січня ворог продовжив обстрілювати мирний Харків. Ракетний удар був нанесений по центральній площі міста.