Про це, як пише Politeka.net, у новому зведенні інформує Генеральний штаб ЗСУ

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі-5710 осіб, полонених-200.

Знищено та пошкоджено літаки-29 од,

вертольотів-29 од,

Популярні новини зараз

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Лобода в сльозах звернулася до росіян, кадри: "Останні п'ять днів..."

Житлові квартали Харкова накривають ГРАДами: жертв і поранених можуть бути десятки

Звільнення з-під варти, кого з українців і чому хочуть відпустити: "Рішення непросте"

Зеленський записав нове звернення до народу перед переговорами з Росією: "Коли я йшов у президенти ... "
Показати ще

танків ‒ 198,

ББМ-846,

артилерійських систем-77,

засоби ППО-7,

РСЗВ-24,

цистерн з ПММ-60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня-3,

катери-2 одиниці,

автомобільної техніки-305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій " - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 1 січня ворог продовжив обстрілювати мирний Харків. Ракетний удар був нанесений по центральній площі міста.