Російські загарбники вбили мирних людей, які просто проїжджали повз. Ховати жертв атаки довелося випадковим очевидцям.

Зараз на могилі замість хреста – номерний знак авто. Відповідне фото опублікував у своєму телеграм-каналі радник глави МВД Антон Геращенко.

За його словами, ця трагедія сталась у селі Богданівка Київської області.

«Рашисти вбили мирних людей, які просто проїжджали повз. Потім, помітивши сліди, окупанти спалили тіла. Номерний знак машини над могилою, сподіваючись, що родичі колись зможуть їх знайти», - прокоментував страшний кадр Геращенко.

Додамо, у Київській області вже виявили понад 720 тіл загиблих цивільних внаслідок російської агресії, ще понад 200 людей вважаються зниклими безвісти.

Раніше в мережі з’явилися страшні кадри з місця розстрілу цілої родини. Серед загиблих – маленька дитина, підліток і три жінки.

Люди намагалися евакуюватися – окупанти розстріляли їх з БМП.

Тим часом нові супутникові знімки Maxar Technologies показують, що росія стягує війська у Білгородській області для наступу на схід України.

Нагадаємо, Арестович розповів про нове рішення Кремля щодо України.

Також Politeka.net повідомляла, що в Петербурзі помітили цілі колони "швидких" з пораненими окупантами.