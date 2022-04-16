Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів про зірвану евакуацію в області, яку планували з Лисичанська та Сєвєродонецька.

Як пише Politeka.net, українці вже 52-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час вдалося ворога вигнати з півночі України, але все ще залишається складною ситуацією на сході. Там окупанти готують наступ і влада робить все, щоб евакуювати мирних жителів. Але росіяни постійно зривають евакуацію незважаючи на домовленості, про що повідомив глава області Сергій Гайдай.

"Росіяни зірвали евакуацію з Лисичанська, з Сєвєродонецька врятовано 42 людини, в цілому більше 70

Під час" режиму тиші " російська армія відкрила вогонь по центру Лисичанська. Звичайно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час в підвалах. Евакуація була фактично зірвана, бо вдалося вивезти лише одну людину. Втім, убезпечили ще 42 сєверодончан, 11 рубіжан, 14 кремінян. Шестеро людей виїхали з Попасної. До речі, в новому місці збору по вул.Щербакова, перша, організоване сховище на час обстрілів і харчування", - написав Гайдай у себе в каналі.

Нагадавши, стало відомо, скільки українських військових опинилися в полоні окупантів

Також Politeka повідомляла, що трагедія на трасі На Дніпропетровщині, багато загиблих

А ще Politeka писала, що росіяни побили бармена в Іспанії з України: з'явилися кадри інциденту



