Для своїх пропагандистських цілей окупанти наражають на небезпеку маленьких дітей.

Окупанти відкрили в захопленій Волновасі дитячий садок №8 "Теремок". І це при тому, що місто знаходиться в безпосередній близькості до лінії бойових дій. Про це повідомила уповноважена президента з прав людини Людмила Денисова.

За словами омбудсмена, для своїх пропагандистських цілей окупанти наражають на небезпеку маленьких дітей, створюючи ілюзію мирного життя.

"Вчора в Донецькій області, в тимчасово окупованому місті Волноваха, окупанти відкрили дитячий садок №8 "Теремок". Для дітей була проведена "святкова" програма", - розповіла Денисова.

За її совами, такі показові заходи потрібні окупантам, щоб створювати видимість мирного життя. Це при тому, що Волноваха знаходиться на лінії вогню, в безпосередній близькості до зони бойових дій. Денісова підкреслила, що місто постійно піддається обстрілу. Так що робота дитячого садка - це пряме наражання на небезпеку маленьких дітей.

"Тимчасова окупаційна влада свідомо нехтує безпекою життя цивільного населення, зокрема дітей дошкільного віку", - зазначила Людмила Денисова.

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