Директорка чернігівської школи №21 Інна Левченко розповіла про звірства, які вчиняли там російські військові.

Про це вона розповіла у коментарях Фактам.

"Я бачила вибухову хвилю, як у фільмах показують. Потім мене збило з ніг і сипалось все.

Ми на вікнах написали великими літерами "Діти", але їх це не зупинило. Якщо кидалась бомба, то воні бачили, що це школа. Одне діло "Гради", які могли потрапити не туди, а ле це було цілеспрямоване знищення, залякування. Доведення людей до жаху.

Школи вже зовсім немає і я не знаю, як буде далі", - каже пані Інна.

Раніше повідомлялося, що план росії щодо захисників "Азовсталі" розсекретив американський Інститут вивчення війни.

Також Politeka.net писала, що ворог веде наступ відразу у п’яти напрямках.

Крім того Politeka.net писала, що в офісі президента України тривають дискусії щодо мобілізації після 24 травня.